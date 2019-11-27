Туроператор рассказал о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Страховая компания занимается приобретением билетов в Россию, но на ближайшем рейсе готовы вылететь только пятеро из попавших в ДТП туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД представитель отправившей россиян в Доминикану турфирмы Anex Tour Екатерина Желдак.

Автобус с российскими туристами, ехавший в доминиканский аэропорт Ла-Романа, столкнулся с грузовиком и перевернулся на бок. В ДТП пострадали 27 из 39 пассажиров, подтвердили в Anex Tour.

Семерым туристам все-таки удалось вылететь на своем рейсе 26 ноября, остальным пассажирам оказывается помощь.

«Пятеро туристов размещены в гостинице Whala Bayahibe, они готовы вылететь домой ближайшим рейсом. В настоящий момент страховая компания занимается приобретением билетов в Россию», – отметила Желдак.

Что касается состояния пострадавших, «20 туристов сейчас находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Еще семеро – в тяжелом состоянии в столичной больнице в городе Санто-Доминго, угрозы жизни нет, все находятся в безопасности», – заверила Желдак.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники компании с принимающей стороны находятся в контакте с туристами и контролируют ситуацию.

Напомним, по ДТП автобуса с российскими туристами в Доминикане следственный комитет РФ начал доследственную проверку «по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности».