Минздрав захотел трехлетних детей обучать основам ЗОЖ

Минздрав и Минпросвещения подготовили учебные пособия для обучения правилам здорового образа жизни детей, начиная с трех лет, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Вместе с министерством просвещения Минздрав подготовил комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей, специальные памятки для родителей для переформатирования обучения детей начиная с 3 лет, начиная с детских садов, переформатирование программ по воспитанию и образованию мотивирования здорового образа жизни», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой на форуме «Общественный иммунитет».

Эту работу ведомства проводят в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».

Министр напомнила, что самый большой эффект имеют навыки, закрепленные в раннем возрасте.

«Потому что только в раннем возрасте можно привить на подкорковом уровне автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни. Все, что делается в более старшем возрасте, это контролируется более высокими слоями, это уже корковое восприятие, оно не всегда срабатывает, если человек устал или находится в каком-то сложном психоэмоциональном состоянии», – отметила Скворцова.

Ранее стало известно, что в России собираются ввести штрафы для родителей курящих детей.

В Минздраве отметили, что идея введения административной ответственности для родителей курящих детей требует экспертной оценки, подтверждающей эффективность этой меры.