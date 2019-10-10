Минздрав отреагировал на идею штрафов для родителей курящих детей

Идея введения административной ответственности для родителей курящих детей требует экспертной оценки, подтверждающей эффективность этой меры, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве указали, что «введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры», передает РИА «Новости».

Отмечается, что инициатива заслуживает внимания и требует проработки.

Ранее стало известно, что в России собираются ввести штрафы для родителей курящих детей.

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