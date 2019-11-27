Грузовик с медом перевернулся на МКАД

«ГАЗель» с медом перевернулась на МКАД на востоке Москвы, движение транспорта перекрыто по двум полосам из пяти, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«На 89-м километре МКАД «ГАЗель» с грузом меда, уходя от столкновения с легковой автомашиной, перевернулась. Движение по двум полосам из-за ДТП перекрыто», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что участниками происшествия стали три машины, в том числе две легковые. Сообщается также, что мед в результате ДТП не разлился, так как находился не в стеклянной таре.

Напомним, ранее грузовик с клубникой блокировал движение на МКАД.