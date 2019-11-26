Венгрия попросила ЕС смягчить законы для ускорения проекта «Пакш-2»

Будапешт представил Еврокомиссии законопроект о внесении поправок в протоколы ядерной безопасности страны, который необходим для ускорения строительства АЭС «Пакш-2», сообщили источники западных СМИ.

Отмечается, что Росатом пытался соответствовать критериям безопасности ЕС и Венгрии и вынужден был откладывать проект на несколько лет, однако теперь Россия и Венгрия хотят ускорить его реализацию, пишет Reuters.

Речь в законопроекте, который Венгрия представила Еврокомиссии, идет о смягчении правил лицензирования проектов в ядерной энергетике.

Высокопоставленный венгерский чиновник Венгрии, отвечающий за энергетическую политику, государственный секретарь министерства технологий Петер Кадерьяк подтвердил, что правительство работает с Европейской комиссией над пересмотром правил строительства атомных электростанций.

Он также назвал проект «Пакш-2» «краеугольным камнем энергетической и климатической стратегии Венгрии».

«Мы ищем способы сократить время выполнения проекта как можно сильнее, полностью уважая ядерную безопасность», – сказал он.

В октябре сообщалось, что Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

В сентябре президент России Владимир Путин говорил, что в ближайшее время Росатом начнет строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2».