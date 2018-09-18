Путин анонсировал скорое начало строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш-2»

В ближайшее время Росатом начнет строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2», заявил президент России Владимир Путин.

«Хорошие возможности имеются для развития российско-венгерского взаимодействия в области атомной энергетики. Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что эта АЭС уже сейчас является производителем 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии, что само по себе очень серьезный показатель. Ввод в строй дополнительных энергоблоков удвоит объем выработки электроэнергии, удовлетворив спрос венгерской экономики на годы вперед.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны постараются соблюдать сроки реализации проекта АЭС «Пакш-2».

Между тем, в феврале правительство Австрии подало иск в Европейский суд против одобрения Еврокомиссией субсидий на строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Этот иск связан с борьбой Австрии против атомной энергетики в целом, а не конкретно против российского проекта энергоблоков «Пакш-2».