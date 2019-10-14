Венгрия утвердила технический проект АЭС «Пакш-2»

Венгрия утвердила технический проект атомной электростанции «Пакш-2», в строительстве которой Россия принимает участие, сообщил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

«В Венгрии на несколько дней раньше срока технический проект будущей АЭС «Пакш-2» утвержден заказчиком. Следующий этап – получение лицензии на строительные работы», – приводит газета «Страна Росатом» слова Лихачева.

АЭС «Пакш-2» будет состоять из двух энергоблоков, относящихся к современному поколению «3+» с российскими реакторами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Росатом начнет строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2».

В феврале правительство Австрии подало иск в Европейский суд против одобрения Еврокомиссией субсидий на строительство новых энергоблоков АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Этот иск связан с борьбой Австрии против атомной энергетики в целом, а не конкретно против российского проекта энергоблоков «Пакш-2».