В московском метро выставили репродукцию картин о Великой Отечественной войне

В московском метро открылась выставка из 150 репродукций работ известных советских и российских художников, представленных на экспозиции «Память поколений» в Центральном Манеже. Картины посвящены теме Великой Отечественной войны.

В Московском метрополитене начала работу выставка из 150 репродукций работ известных советских и российских художников, представленных в настоящий момент на экспозиции «Память Поколений» в Центральном Манеже. Познакомиться с выдающимися произведениями искусства, которые посвящены теме Великой Отечественной войны, смогут ежедневно сотни тысяч пользователей столичного метро.

Полутораметровые постеры разместили в переходах между станциями «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская», «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Новослободская», «Менделеевская», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В оформление каждой станций вошли ключевые произведения с экспозиции «Память Поколений». На стенах переходов воспроизведены работы Гелия Коржева, Юрия Пименова, Виктора Попкова, Дмитрия Жилинского, Александра Дейнеки, Евгения Вучетича, Михаила Савицкого, Петра Оссовского и других.

Особое место среди них занимают такие сильные и искренние произведения, как «Фашист пролетел» Аркадия Пластова, «Письмо с фронта» Александра Лактионова и «Мать-героиня» Петра Бучкина.

«Московское метро – популярный у горожан вид транспорта. Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции «Память поколений», – сообщил организатор выставки Иван Есин.

Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатным аудиогидом «Память поколений», размещенным в электронном приложении. В дороге он расскажет интересные и малоизвестные факты из биографии художников, об истории создания полотен или об изображенных на них людях.

Напомним, в поддержку экспозиции метрополитен выпустил ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением знаменитой картины Лактионова «Письмо с фронта» и 900 тыс. проездных билетов «Единый» с информацией о выставке, дающих право бесплатного посещения исторического парка «Россия – Моя история» на ВДНХ.

Выставка «Память поколений» открылась в «Манеже» 4 ноября. В 15 залах показаны 150 работ советских и российских художников и скульпторов с 1940-х по 2000-е годы, отражающие все этапы войны и ее осмысления. Экспозиция уже сейчас стала одним из главных культурных событий месяца – за первые семь дней работы ее посещаемость превысила 50 тыс. человек.

Работа выставки сопровождается бесплатной экскурсионной и образовательной программой, подготовленной проектом «Россия – моя история».

Организаторами выставки выступили патриарший совет по культуре, правительство Москвы, Министерство культуры и исторический парк «Россия – моя история».