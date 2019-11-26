Хоркина призвала не паниковать из-за решения ВАДА

Прежде чем паниковать из-за возможного решения ВАДА лишить статуса РУСАДА, стоит сначала дождаться исполкома организации, заявила газете ВЗГЛЯД двукратная олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина.

Ранее стало известно, что комитет WADA по соответствию рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство статуса на четыре года. Это будет означать возможный запрет для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Кроме того, Россию могут лишить нескольких международных турниров, которые она должна была принять.

«Моя позиция такая. 9 декабря в Париже будет официальное мероприятие (исполком ВАДА). Вот они там будут официально выступать, опираться на какие-то факты, и тогда мы будем слушать и уже пенять этой комиссии и самому Всемирному антидопинговому агентству. Не надо нагонять сейчас панику. Давайте дождемся официального мероприятия», – заявила Хоркина.

Если 9 декабря ВАДА объявит РУСАДА не соответствующим своему кодексу, у российского агентства будет 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд.