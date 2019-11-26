Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении заработной платы бюджетникам, а также в майских указах президента, которые это предусматривают.

Неоднозначное мнение глава региона высказал в ходе встречи с жителями Зиминского района. Отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала, Левченко раскритиковал майские указы, назвав их «бессмысленными и бессистемными сигналами из Москвы».

«Одним (бюджетникам) поднимут – у других получается меньше, другим поднимут – получается опять перекос. То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало – подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», – сказал Левченко, передает Life.

Ранее сообщалось, что управление президента по вопросам противодействия коррупции выявило нарушения, которые могут стать основанием для отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В частности, выяснилось, что Левченко скрывал свою недвижимость и земельные участки в Новой Разводной.