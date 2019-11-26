ФСБ задержала бывшего замглавы угрозыска Пресненского ОМВД по делу о съемных квартирах в Москве

Сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району Москвы майора полиции Руслана Дейниченко, подозреваемого в превышении должностных полномочий при операциях с недвижимостью.

Как пишет РБК, экс-полицейского подозревают в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину, арестованному в августе этого года Пресненским районным судом за мошенничество в особо крупном размере.

Источник в полиции рассказал, что на предпринимателя и аффилированных с ним лиц было оформлено в центре Москвы несколько десятков квартир, владельцы большинства из которых числились пропавшими без вести.

«Большинство этих квартир впоследствии сдавалось по схеме «квартира на ночь» или их переделывали под сауны», – рассказал источник.

Он также отметил, что сейчас следствие проверяет чистоту сделок при покупке этого жилья. Дейниченко в начале 2019 года был уволен из полиции по «дискредитирующим обстоятельствам».

Напомним, в ноябре 2018 года «Черных риэлторов» из рядов следователей осудили за махинации в Москве.