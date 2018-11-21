«Черных риэлторов» из рядов следователей осудили за махинации

Тушинский суд Москвы вынес приговор банде следователей из Главного следственного управления МВД Москвы, которые совершали махинации на рынке строящегося жилья.

Сотрудники полиции вписывали фиктивные лица в список обманутых дольщиков. Лица из списка получали за счет бюджетных средств недвижимость, пишет «Московский комсомолец».

В 2011 – 2012 годах во время расследования дела об обманутых дольщиках глава следственной группы Анжела Амзина предложила преступную схему двум своим подчиненным: Сергею Кавуну и Евгению Примакову.

Внесенные в списки при помощи начальника инвестиционного отдела Дмитрия Двойных лжедольщики получили квартиры в Москве, после чего продали их по рыночной стоимости. В общей сложности банда получила 199 млн рублей за 44 квартиры.

Амзина и Примаков получили по 11 лет лишения свободы.