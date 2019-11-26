Подлодки ЧФ провели подводную дуэль

Экипаж подводной лодки Черноморского флота (ЧФ) «Новороссийск» на учениях в Черном море отработал борьбу с субмариной противника, в роли которой выступила подлодка «Колпино», сообщили в пресс-службе флота.

«Подводная лодка «Новороссийск» провела «охоту» на субмарину условного противника, роль которой выполняла подлодка «Колпино». В ходе тренировки экипажу подлодки «Новороссийск» нужно было обнаружить и уничтожить подводную цель используя поддержку надводных кораблей и морской авиации ЧФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

Там добавили, что экипажи также отработали совместные действия по преодолению условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист».

Учения завершились торпедными стрельбами обеими подвлодками в одном из полигонов боевой подготовки в акватории Черного моря.

Напомним, в начале октября атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника у берегов Камчатки, в качестве противника выступил атомный подводный крейсер «Владимир Мономах».

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