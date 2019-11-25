У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.

По словам защитника, всего у Маркелова было изъято имущество на 2,2 млрд рублей, передает ТАСС.

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, через неделю после своей отставки. Имущество экс-главы республики арестовано судом. В декабре того же года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о хранении боеприпасов.

В июне 2018 года СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу Леонида Маркелова, после чего обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела, в декабре 2018 года дело экс-главы республики направили в прокуратуру.

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