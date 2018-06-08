СК завершил следствие по делу экс-главы Марий Эл

Следственные действия по уголовному делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, который вместе с двумя сообщниками обвиняется в коррупционных преступлениях, завершены.

По версии следствия, Маркелов получил более 235 млн рублей в качестве взятки от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша. В ответ он пообещал «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса», сообщает СК России.

Деньги, отмечает следствие, передавались через генерального директора коммерческой структуры Наталью Кожанову.

В то же время заместитель Маркелова и по совместительству экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, по данным следствия, предоставляла «заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере».

Коммерсант от следствия скрылся, ему обвинение было предъявлено заочно. Остальным, в зависимости от их роли, вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»), ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве»). Маркелов также обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Обвиняемые начали ознакомление с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, через неделю после своей отставки. Имущество экс-главы республики арестовано судом. В декабре того же года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о хранении боеприпасов.