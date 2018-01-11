Против экс-главы Марий Эл Маркелова возбудили дело о хранении боеприпасов

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, он обвиняется в хранении боеприпасов.

«26 декабря 2017 года в отношении Маркелова возбуждено уголовное дело по факту 222-й статьи УК России, «Незаконное хранение боеприпасов». Дело передано в прокуратуру», – цитирует РИА «Новости» следователя из зала суда.

По данным следствия, дома у Маркелова обнаружили боевые патроны.

В июле московский суд санкционировал арест 116 объектов недвижимости мачехи бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, ставшего фигурантом коррупционного дела. Имущество экс-главы республики арестовано судом. Маркелов был задержан в апреле этого года, через неделю после своей отставки.