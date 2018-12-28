Дело экс-главы Марий Эл направили прокурору

Следствие направило прокурору уголовное дело о взятке в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова для утверждения обвинительного заключения, сообщили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемые ознакомились с материалами, и теперь дело направлено прокурору, сообщили в СК.

По версии следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Передача происходила через доверенное лицо Маркелова – генерального директора коммерческой структуры Наталью Кожанову.

В свою очередь, считает следствие, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева предоставила заведомо ложную информацию в интересах Криваша.

В зависимости от роли они обвиняются по ч. 6 ст. 290 («получение взятки»), ч. 2 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве»).

Маркелову также вменяется ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Криваш скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В июне СК сообщал, что завершены следственные действия по уголовному делу Леонида Маркелова, после чего обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела.

Маркелов был задержан в апреле 2017 года, через неделю после своей отставки. Имущество экс-главы республики арестовано судом. В декабре того же года в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о хранении боеприпасов.