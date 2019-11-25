Итальянский банк дал самый пессимистичный прогноз по росту экономики России

Рост ВВП в России в ближайшие три года не окажется выше 1,5%, считает итальянский банк UniCredit, который дал самый пессимистичный прогноз по экономике страны среди инвестбанков.

Из глобального медиапрогноза UniCredit следует, что в 2020 году ВВП России вырастет только на 1,1% после такого же роста в 2019 году и на 1,4% в 2021 году. В общей сложности рост составит 3,4% за три года, пишет РБК.

Официальный прогноз Минэкономразвития – 1,3% в 2019 году, 1,7% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.

Из 39 прогнозистов у UniCredit – самые пессимистичные ожидания.

«Россия с трудом пытается выйти за пределы низкого потенциального роста. Если инвестиции в рамках национальных приоритетов, объявленных президентом Владимиром Путиным в 2018 году, не запустятся, рост ВВП может остаться ниже 1,5% в 2020–2021 годах», – объясняет банк причину низкого прогноза.

Банк полагает, что в третьем и четвертом кварталах 2020 года российский ВВП понизится на 0,1 и 0,2% к предыдущему кварталу, а курс доллара превысит 70 рублей с середины 2021 года.

В то же время UniCredit считает, что у экономики России есть возможности к более быстрому росту, так как страна лучше защищена от внешних рисков, а бюджет адаптирован к низким ценам на нефть. Также заново накоплены резервы.

Ранее в понедельник министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в этом году может быть выше прогнозных 1,3%.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил о позитивной экономической динамике в России.