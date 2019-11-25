Силуанов не исключил рост ВВП России выше 1,3%

Рост ВВП России в текущем году может быть выше прогнозных 1,3%, заявил первый вице- премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже, возможно выше, чем мы спрогнозировали (1,3%)», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, правительство видит позитивную динамику экономического роста. «В октябре за месяц мы увидели темпы роста 2,2% (в годовом выражении). Посмотрим, насколько будет стабильным этот тренд, но начинают работать национальные проекты, начинают работать те меры, которые мы предпринимали для стимулирования экономического роста», – резюмировал первый вице-премьер.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что «несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3%. За три квартала текущего года он …1,1%».

Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, какие прогнозы развития мировой экономики, от которой зависит и благополучие России, дают экономисты.