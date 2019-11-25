Трибунал в Гааге «обнулил» попытки Киева осложнить процессуальное положение России

МИД России прокомментировал первое постановление межгосударственного арбитражного трибунала, который был сформирован по инициативе Украины для разбирательства с Россией по «керченскому инциденту».

«Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража», – сказано в заявлении МИД России.

Там уточнили, что требование Украины отказаться от юрисдикционного этапа и сократить сроки разбирательства оставлено без внимания.

«Трибунал согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса на две самостоятельные стадии – юрисдикционную и рассмотрение спора по существу», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что каждой стороне дано шесть месяцев на подготовку меморандумов, при этом Украина настаивала на сокращении этого срока до двух месяцев.

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве», – заключили в МИДе.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге Россия и Украина не смоли разрешить ни одно разногласие по инциденту в Керченском проливе.