Большинство граждан Литвы выступают против партийного соглашения о последовательном увеличении бюджета на оборону, который к 2030 году должен составить 2,5% ВВП.

Так, соглашение о повышении оборонного бюджета одобряют или скорее всего одобряют 30,3% граждан, еще 55,2% опрошенных скорее не одобряют и высказались совершенно против договоренности. Еще у 14,5% не смогли определиться с решением, сообщает Delfi.

Опрос проведен с 8 по 16 ноября компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу BNS среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Литвы.

Соглашение о вехах литовской оборонной политики в сентябре 2018 года подписали председатели шести парламентских партий, при этом социал-демократы отказались его подписывать. Президент республики Гитанас Науседа призывает реализовать соглашение.

За последние шесть лет прибалтийская республика утроила военный бюджет – он вырос до 2% от ВВП. Эти деньги направляются на улучшение основных сухопутных сил – механизированную бригаду и моторизованную бригаду. Американские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с Россией.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Латвия перестала быть самостоятельным государством, а оборонные расходы страны фактически являются «платой за оккупацию» военным членам НАТО, включая США.