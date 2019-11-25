Песков заявил об отсутствии роста протестной активности в России

Кремль не отмечает роста протестной активности в России в 2019 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало – определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом», – сказал Песков, отвечая на вопрос, отметили ли в администрации президента рост протестной активности в 2019 году.

Он призвал дождаться «каких-то цифр от социологов». «Наверное, будут какие-то показатели, а потом уже будем на это как-то реагировать. Будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд», – добавил Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию в газете «Коммерсант» исследования Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), согласно которому в третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года – 1 тыс. 443, что является рекордным показателем за последние несколько лет.

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