СК занялся проверкой инцидента с чистящим крышу школы ребенком

Следственный комитет организовал проверку в уссурийской школе, где подросток без верхней одежды убирал снег с козырька, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

«Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ)» – сказала Римская, передает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Медведева сообщила, что виновных в инциденте с ребенком наказали.

«Все это было прекращено сразу, как только заместитель по административно-хозяйственной части все это заметил. Участники инцидента были вызваны (к директору), к виновным были применены дисциплинарные взыскания», – сказала омбудсмен.

Она пояснила, что разбирательства в школе прошли еще до публикации видео в соцсетях и проверок полиции и прокуратуры.

Напомним, региональная прокуратура также заинтересовалась ситуацией со счищающим снег с крыши ребенком.