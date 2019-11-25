Стала известна причина сильнейшего отлива в Азовском море

Сильный отлив в Азовском море, зафиксированный на выходных, объясняется ветровым сгоном воды, сообщили в краснодарском главке МЧС.

В минувшие выходные в Сети появилось сообщение о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что оно отступило примерно на сотню метров.

В ГУ МЧС напомнили об экстренном предупреждении о ветровом сгоне воды.

«Предупреждение было, да-да, это оно и есть.... Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», – передает РИА «Новости» сообщение главка.