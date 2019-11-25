В МЧС уточнили число найденных спасателями после инцидента в Коми горняков

В пресс-службе МЧС России уточнили число горняков, найденных горноспасателями после задымления в шахте «Яреганефть» в Коми.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели нашли живым одного из пропавших в шахте «Яреганефть» в Коми горняков, передает ТАСС.

«О еще двоих информации нет», – уточнили в МЧС.

Ранее в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», сообщали, что все трое пропавших горняков найдены живыми.

Накануне во время проведения буровых работ в уклонном блоке шахты предприятия «Яреганефть» на глубине около 200 метров произошло задымление. Большинство горняков успешно эвакуировали на поверхность, однако в шахте пропали три человека.