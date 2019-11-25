Найдены пропавшие в Коми при задымлении в шахте горняки

Пропавшие в Коми при задымлении в шахте «Яреганефть» горняки найдены живыми, сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми».

«Всех троих пропавших горняков нашли живыми. Их поднимают на поверхность», – приводит сообщение пресс-службы «Лукойл-Коми» ТАСС.

Накануне во время проведения буровых работ в уклонном блоке шахты предприятия «Яреганефть» на глубине около 200 метров произошло задымление. Большинство горняков успешно эвакуировали на поверхность, однако в шахте пропали три человека.