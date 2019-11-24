В одной из шахт в Коми пропали три шахтера

С тремя горняками в шахте «Яреганефть» в Республике Коми нет связи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По словам источника в экстренных службах, задымление произошло во время проведения буровых работ в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров, передает ТАСС.

«Всего в шахте предприятия «Яреганефть» находились 45 горняков. Сейчас идет эвакуация, 33 человека уже на поверхности, еще девять горняков помогают горноспасателям. С тремя горняками связи нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, среди эвакуированных горняков никто не пострадал.

На месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты.

В пресс-службе администрации Ухты уточнили, что горноспасатели ведут поиск мастера и двух подрядчиков. «В 20.10 мск обнаружено задымление в шахте. Вызвано отделение горноспасателей. В настоящее время горноспасатели четырьмя группами по пять человек ищут мастера и двоих подрядчиков в шахте», – сообщили в пресс-службе мэрии Ухты.

В ООО «Лукойл-Коми» сообщили, что причины произошедшего устанавливаются.

Нефтешахтное управление «Яреганефть», производственное подразделение «Лукойл-Коми», разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении.

Напомним, 1 ноября на руднике в Магаданской области произошел пожар.