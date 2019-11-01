На руднике в Магаданской области начался пожар

На руднике в Магаданской области возник пожар, сообщают экстренные службы региона.

На поверхность выведены 15 горняков. Работа шахты в данный момент приостановлена, передает РИА «Новости».

Ранее, в декабре 2018 года, на руднике шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли.