Парламент Боливии принялся решать судьбу Моралеса

В парламенте Боливии предложили запретить экс-президенту Эво Моралесу участвовать в новых выборах, но защитить его от уголовного преследования.

Сенат Боливии (верхняя палата парламента) отложил рассмотрение законопроекта о предоставлении Моралесу иммунитета от уголовного преследования. Сенатор Оскар Ортис заявил, что некоторые члены Сената из партии Моралеса признали проект закона противоречащим конституции, передает ТАСС.

При этом временный президент Боливии Жанин Аньес, которая возглавила страну после отставки Моралеса и ряда его сторонников, сказала, что «приняла ясное и твердое решение» – она не будет «подписывать этот закон».

Палата депутатов Боливии (нижняя палата парламента) тем временем приняла в первом чтении закон о проведении новых всеобщих выборов. Документ запрещает Моралесу баллотироваться на новый срок. Запрет вводится в отношении лиц, занимавших эту должность два срока подряд, передает РИА «Новости».

Выборы 20 октября 2019 года признаны незаконными.

Напомним, на фоне беспорядков Моралес объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Моралес не исключил, что в стране будет гражданская война.