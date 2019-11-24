США обвинили Сирию в неспособности защитить нефть от ИГ

Вашингтон не верит, что сирийские власти способны защитить нефтяные месторождения от террористической организации «Исламское государство*», заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, США остаются в регионе, так как не хотят, чтобы «эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ*», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

О'Брайен упрекнул Дамаск в том, что «в последний раз, когда у режима были эти месторождения, ИГ* смогло примерно за 15 минут забрать их обратно».

Советник президента США утверждает, что месторождения, которые контролируют американцы, дают «сравнительно небольшие доходы». Он заверил, что полученные средства идут не США, а курдам. Деньги тратятся на борьбу против террористов и решение проблемы беженцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о захвате американцами нефтяных месторождений в Сирии.

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