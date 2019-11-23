Политолог: «Единая Россия» стала первой партией, которая решила взять на себя правозащитные функции

«Единая Россия» сможет обеспечить реальную защиту интересов граждан, а также стать настоящим лидером общественного мнения, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Так она прокомментировала решения, которые были приняты на XIX съезде «Единой России».

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидат политических наук Екатерина Соколова отмечает, что «Единая Россия» становится в стране первой партией, «которая решила взять на себя правозащитные функции».

«Партия перенимает мировой опыт. Многие партии давно и вполне успешно защищают общественные интересы. Это так называемая общественная адвокатура. У единороссов достаточно компетенции и организационных способностей, чтобы заниматься реальной защитой интересов граждан. Это вполне западная и достаточно распространенная практика», – скала эксперт.

По ее словам, возможность получения бесплатной юридической помощи в общественных приемных председателя партии будет очень востребована. «У людей возникает довольно много вопросов в сфере ЖКХ, взаимодействия с управляющими компаниями. Такая защита со стороны партии – это удобно. Приемных много. Они будут по-современному устроены, с понятным интерфейсом», – прогнозирует Соколова.

Она добавляет, что «Единая Россия» – одна из немногих партий, которая постоянно занимается подготовкой кадров, образованием и продвижением, что подтвердил XIX съезд. «Происходит свойственная партии внутренняя ротация. В кадровом плане партия остается довольно сильной. Для нее история про обновление – характерная. Более молодым партийцам интересно проявить себя, почувствовать перспективы с приближением думской избирательной кампании 2021 года», – говорит собеседница.

Желание ЕР стать партией лидеров общественного мнения, по словам Соколовой, находится в мировом тренде. «Условно говоря, это напоминает американские партии и их комитеты политического действия. С одной стороны, партии поддерживают их, а с другой – получают от них ресурсы в законодательных и прочих вопросах. Поэтому ресурс «Единой России» большой. Она может стать силой, которая будет полезна для продвижения общественных интересов на законодательном уровне», – рассказала эксперт.

Соколова добавила, что благодаря ориентиру на человека и его благополучие «общественные приемные ЕР станут не просто местом с вывеской, а современными и интерактивными». «Там можно будет получать информацию, востребованные услуги. Такая активность может сработать. Это правильно заявленная цель: не отгораживаться, не замыкаться, не бронзоветь, а понимать, с кем ты работаешь и напрямую общаться с людьми», – подытожила Соколова.

В субботу в Москве прошел XIX съезд «Единой России». В нем участвовало около 2 тыс. человек. Съезд носил электоральный характер, на нем обсуждалось участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Перед делегатами выступили президент России Владимир Путин и председатель партии, глава правительства Дмитрий Медведев. Было объявлено о том, что партия займется правозащитной деятельностью, продолжит обновлять свои ряды, а также возьмется за решение многих социальных вопросов.

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что главная оценка и ориентир для работы партии – это «мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека». Он также рассказал, что «лидер – тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивает с себя строже, чем с других». «Статус правящей партии не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России», – заявил президент.