В парламенте Египта возмутились угрозами США из-за Су-35

Член парламентского комитета Египта по нацбезопасности генерал Яхья аль-Кидвани прокомментировал сообщения о том, что США угрожали Каиру санкциями в случае приобретения российских истребителей Су-35.

Генерал заявил, что такие угрозы неприемлемы и «выходят за рамки дипломатических норм», являясь «вмешательством во внутренние дела Египта». Он подчеркнул, что его страна «самостоятельно принимает решения о механизмах военно-технического сотрудничества» и стремится к диверсификации источников вооружения, передает РИА «Новости».

Депутат египетского парламента заверил, что Каир «не поддастся на давление США» и не станет «менять свою политику в угоду» Вашингтону. Египет намерен продолжить сотрудничество с Россией в сфере вооружений и обмена информацией, а также проводить совместные учения с российскими военными.

«Египет – большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне», – сказал аль-Кидвани.

Напомним, Госдеп пригрозил Египту санкциями за покупку самолетов у России. Военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что это свидетельствует о неспособности США конкурировать с российской военной техникой в честной борьбе.