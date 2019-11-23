Россия призвала не навязывать Африке решение проблем извне

Москва призвала не навязывать Африке рецепты извне, в том числе по урегулированию конфликтов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, принявший участие во встрече министров иностранных дел стран «большой двадцатки» в японском городе Нагоя.

Лавров заявил, что по Африке «особо подчеркнули необходимость не навязывать (...) какие-либо рецепты извне, в том числе и по урегулированию конфликтов», передает РИА «Новости».

По его словам, следует придерживаться принципа «африканским проблемам африканское решение».



«Мы будем поддерживать Африканский союз, субрегиональные организации на африканском континенте в том, как они видят пути решения африканских проблем», – отметил он.

Отмечается, что на встрече «двадцатки» обсуждались роль Африки в современном мире, ее огромного экономического потенциала и урегулирования конфликтов, которые, как подчеркнул глава российского МИД, мешают «освоению ресурсов Африки на благо ее народов, на благо мировой экономики».

Также в Нагое обсудили вопросы, которые связаны с темой глобального управления.

«Оно нуждается, конечно же, в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые накопились в мировой экономике, в мировой торговой системе», – отметил Лавров.

По его мнению, «Группа двадцати» является оптимальным для этого форматом.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ориентиры развития отношений со странами Африки.