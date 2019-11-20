Путин назвал ориентиры развития отношений со странами Африки

Президент Владимир Путин заявил, что Россия постарается трансформировать отношения со странами Африки на политическом уровне в определенные экономические проекты.

«Не было ни одной просьбы – дайте денег, помогите там, профинансируйте это. Ничего подобного не было вообще. Была заинтересованность и были предложения по совместной работе в рамках взаимных рыночно обоснованных интересов по инвестициям, развитию отдельных отраслей», – сказал Путин, вспоминая о прошедшем в Сочи саммите «Россия-Африка», сообщает РИА «Новости».

Президент добавил, что по атмосфере и настроению у него сложилось впечатление, что это не саммит, а семейная встреча.

Путин также обозначил дальнейшее направление работы в этой области. «Постараемся трансформировать отношения на политическом уровне в конкретные экономические проекты», – сказал глава государства.



Саммит и экономический форум «Россия-Африка» прошел в Сочи 23-24 октября, в саммите приняли участие 55 африканских государств. Президент Египта назвал Россию надежным партнером и выразил надежду на участие страны в инфраструктурных проектах и в развитии энергетики.

В свою очередь Путин заявил, что меморандум между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и комиссией Африканского союза задаст ориентиры, которые позволят реализовать значимые совместные проекты и инициативы в различных сферах.