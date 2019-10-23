Россия обозначила в Африке стратегические цели

Такого количества глав государств одновременно Россия не принимала с Парада Победы 2005 года – в Сочи проходит первый саммит «Россия – Африка» с участием четырех десятков руководителей африканских государств. Такое количество высоких гостей говорит о том, что в Африке придают особую важность возвращению России на этот континент. Но и у Москвы там есть долгосрочные интересы.

Из 55 стран Африканского союза на высшем уровне представлены 43, еще 11 прислали министров или послов. Среди тех, кто прибыл в Сочи, есть главы крупнейших африканских государств – ЮАР, Нигерии, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Есть руководители стран, близкие отношения с которыми имеют более чем полувековую историю, и есть главы государств, чьи руководители вообще никогда не посещали ни СССР, ни Россию (например, Малави и Демократической Республики Конго, бывшего Заира). Один из гостей, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, помнит еще Леонида Брежнева, с которым в 1981 году он подписывал договор о дружбе и сотрудничестве.

Именно начало 80-х было пиком нашего влияния в Африке, которое обрушилось в 90-е и стало постепенно восстанавливаться в нулевые. Но по-настоящему серьезно Россия обратила внимание на Африку только в последние годы. И нынешний саммит означает, что этот интерес стратегический и Москва возвращается на Черный континент всерьез и надолго. Именно в черную Африку, то есть в ту, что южнее Сахары, потому что наши связи со странами арабской, средиземноморской Северной Африки, можно рассматривать отдельно.

Египет, Алжир, Ливия, Тунис и Марокко (к ним можно отнести еще и Судан, хотя у него есть своя специфика) – на эти страны всегда приходилась львиная часть нашего товарооборота с Африкой, а отношения с ними даже в самые наши кризисные годы не падали до нулевой точки. И хотя нынешний саммит организован под патронатом президента Египта Сиси, это связано с тем, что арабская республика сейчас возглавляет общеконтинентальное интеграционное объединение - Африканский союз. Египет, как и Судан, предлагает себя России в качестве ворот в Африку. Но зачем вообще России Черный континент? Хотя бы затем, что

Африка – это самый перспективный с точки зрения экономического роста континент.

Сейчас там живет более миллиарда человек, но в среднесрочной перспективе это число удвоится. Главная проблема Африки – внутриполитическая нестабильность многих государств и конфликты между ними. Произвольно проведенные европейскими колонизаторами границы, отсутствие у большинства народов традиций государственного строительства, межнациональные, межплеменные и межрелигиозные противоречия – все это сказывается на стабильности и развитии большинства стран континента. Играет свою роль и вмешательство внешних сил: западные державы часто устраивали перевороты, да и сейчас военное вмешательство той же Франции в дела стран Западной Африки вещь обычная.

Но все меняется – и Африка имеет огромный потенциал для роста. А значит, и для того, чтобы стать важным экономическим партнером России. Наш экспорт, наши технологии, наши специалисты и инфраструктурные проекты могут приносить стране десятки миллиардов долларов. Нынешний товарооборот 20 миллиардов (из которых половина приходится на те самые пять стран северной Африки) – это мелочь по сравнению с тем, что может дать России торговля и сотрудничество с Африкой.

Но за возвращение на Черный континент еще предстоит побороться. Конкуренция сейчас совсем не та, что была в 60-е, когда СССР заходил в Африку южнее Сахары. Тогда Москва воспринималась только что получившими независимость странами как луч света в темном царстве. Они хотели сотрудничать с нами и потому, что им нужно было ослабить зависимость от прежних колонизаторов, и потому, что СССР выступал не только против империализма и неоколониализма в Африке, но и был последовательным противником Запада и капитализма на мировой арене в целом, представлял собой альтернативную социально-экономическую систему.

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Симпатии африканских элит к СССР вызваны их поиском некапиталистической модели развития своих стран. Даже воспитанные во французских университетах африканцы пропитывались социалистическим духом. Экономическая помощь СССР, конечно, играла свою роль, но уж точно не большую, чем идеологические симпатии африканцев к стране победившего социализма.

При этом СССР не навязывал своей модели, а все успехи и провалы африканских социалистов были связаны с их личным умением руководить своими странами и представлением о путях построения социализма. Очень важна была и военная помощь, которую оказывал Советский Союз как тем, кто уже освободился от колониальных уз, так и тем, кто вел партизанскую войну. Такое не забывается, не случайно сейчас в Сочи президенты Намибии и ЮАР вспоминали именно об этом.

Крах африканского социализма стал следствием и кризиса социалистической системы в целом и распада СССР. Тогда же наша страна практически ушла из черной Африки. А пришли другие: к прежде присутствовавшим Франции, Великобритании и США (а также пусть и не повсеместно Италии, Испании, Португалии и Германии) добавились Индия, Япония, Южная Корея, Турция, страны Персидского залива, Бразилия.

И, конечно, Китай. Именно он стал главным инвестором и партнером большинства африканских государств. В 60-е годы Пекин заходил в Африку как идеологический союзник. Мао все время подчеркивал, что Поднебесная и Африка принадлежат к одному миру – миру угнетаемых, что они противостоят империалистам (в том числе и советским неоимпериалистам). Но с 90-х годов Китай начал новый этап освоения Черного континента. Китайцы стали вкладывать деньги, покупать сырье, строить инфраструктуру и давно уже превзошли по товарообороту и США, и все европейские страны по отдельности (только торговля со всем Евросоюзом пока у Африки выше – 300 миллиардов против 150 с китайцами). Китай первым среди неевропейских стран стал проводить и саммиты, наподобие нынешнего сочинского – с 2000 года их прошло уже семь.

Понятно, что у России нет китайских финансовых возможностей. Но зато у нее есть то, чем не могут похвастаться остальные претенденты на африканский рынок. У японцев и южнокорейцев есть технологии, у саудитов и катарцев – деньги, у французов и американцев – военное присутствие и кадровая работа. Турок с половиной Африки объединяет ислам, а бразильцев – негритянское прошлое большинства ее населения.

Но, пожалуй, именно русские в наибольшей степени воспринимаются как те, кто способен помочь в решении комплекса самых разных проблем.

Россия может одновременно поставлять оружие, развивать энергетику, разведывать недра, готовить кадры. И при этом не ассоциироваться с колониальным прошлым.

Русские при этом не боятся трудностей. Достаточно сказать, что в небе Африки летает множество пилотов из России и бывшего СССР, причем летает там, где никакой немец или француз не будет рисковать своей жизнью.

В отношении к нам африканцев советское наследие играет большую роль, но на нем одном далеко не уедешь. России нужно готовить больше специалистов. Наши технические вузы могут принимать африканских студентов как раз по тем специальностям, которые нужны на континенте. Наши компании, связанные с добывающей промышленностью, могут серьезнейшим образом расширить свое присутствие в Африке. Наше военно-техническое сотрудничество также имеет большой потенциал, как и помощь в работе по организации внутренней безопасности. Интересна Африка и для отечественного сельского хозяйства, особенно, если говорить об экспорте пшеницы.

Ну а для российских энергетиков Африка вообще является бездонным сундуком. Потому что на континенте огромный дефицит энергетических мощностей. С каждым годом он будет лишь увеличиваться, ведь и рождаемость, и урбанизация в Африке будут набирать обороты. Как будет увеличиваться и ее роль в мировом производстве, именно здесь со временем будет главная фабрика всей планеты. Конечно, за место под африканским солнцем нужно будет вести жесткую борьбу. И было бы очень обидно, если бы мы не использовали имеющиеся у нас очень выгодные позиции для возвращения на Черный континент.