Сильный пожар в плавнях почти добрался до хутора под Анапой

У Анапы загорелись плавни, возникла угроза для частных домов, расположенных поблизости, сообщают СМИ.

Пожар возник в районе Чембурского озера, передает «Звезда».

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание (в том числе зарослей камыша) произошло на площади 600 кв. м, передает ТАСС.

Из-за сильных порывов ветра огонь начал распространяться.

Пожар был локализован на площади 1500 кв. м в 400 м от хутора Чембурка.

«Пламя охватило огромную площадь и развилось практически до размеров стихийного бедствия», – говорится в сообщении телеканала.

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