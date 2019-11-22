Эксперт: Латвия учит оскорблять русских даже в школьных учебниках

Случай с рекомендованным для изучения в школах Латвии романом, в котором учеников призывают смотреть на русских сверху вниз, отражает настроения в стране, заявил газете ВЗГЛЯД активист Штаба защиты русских школ в Латвии Дмитрий Прокопенко.

Ранее стало известно, что министерство образования Латвии включило в программу 12-х классов роман Гунарса Яновскиса «Сола», в котором автор пишет: «Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в дерьме и грязи».

«С одной стороны, размещение такого текста в школьном учебнике - безусловно, это оскорбление. С другой, государство в Латвии именно так к русским и относится. И русским школьникам лучше знать про себя правду, а не жить в пелене лжи про интеграцию и общество равных возможностей», – говорит Прокопенко.

На этом фоне некоторые представители местной интеллигенции, хотя и далеко не все, все чаще допускают по сути нацистские высказывания, заявил активист, вспомнив последнее заявление писателя Дидзиса Седлениекса, назвавшего русских «животными, существами низшего интеллектуального уровня, для которых нет ничего ценного».

«Важно здесь ещё и то, что ничего за эти высказывания этим представителям местной интеллигенции не было. Только возмущение русской части общества и дружеские похлопывания по плечу со стороны латышской», – заявил Прокопенко.

При этом активист связывает подобные настроения с тем, что «значительная часть русских в Латвии лишена избирательных прав, представителей русских избирателей во власти - меньше, а представителей латышских националистов - больше. И голос их громче».

Ранее известный в Латвии диктор Мара Кронтале задалась в соцсетях вопросом, почему страна не может избавиться от русских «паразитов».