МИД назвал причину популярности тезиса о «российской угрозе» в Британии

Замглавы МИД Олег Сыромолотов выразил мнение, что тезис о «российской угрозе» культивируется в Британии как удобный повод для военного лобби требовать увеличения расходов на оборону.

Комментируя заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о «кибервойне с Россией», Сыромолотов сказал, что «для себя мы уже давно отметили, что Лондон в своей антироссийской риторике среди прочего неизменно прибегает к тезису о существовании некой «российской киберугрозы» британской национальной безопасности».

«Таких примеров много. Упомяну лишь один из недавних. Так, в конце октября этого года британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовал составленный совместно с Агентством национальной безопасности США материал о кибератаках, совершаемых хакерской группой «Турла», которая «по подозрениям, базируется в России», – напомнил он, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, «если внимательно прочитать документ, то станет ясно, что помимо упомянутых «подозрений» в нем отсутствует какое-либо упоминание нашей страны и не выдвигается никаких обвинений в адрес российских властей». «Все это, однако, не помешало британским СМИ незамедлительно раструбить о новых признаках «киберугроз со стороны Москвы», – добавил он.

Дипломат выразил мнение, что «тезис о некой «российской угрозе» попросту является удобным поводом для англосаксонского военного лобби затребовать увеличение расходов на национальную оборону».

«Складывается впечатление, что вооруженным силам Великобритании элементарно не хватает текущего уровня финансирования, в частности, для поддержания масштабов своей деструктивной деятельности в Прибалтике, на Украине, да и в других регионах мира», – отметил он.

В начале года российское посольство в Лондоне в шуточной форме ответило на заявления главы британского генштаба Ника Картера о том, что кибервойна с Россией – более опасная угроза, чем терроризм.