Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 1 копейку – 63,7 рубля, курс евро вырос на 11 копеек – до 70,53 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 62,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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