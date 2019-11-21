Путин поблагодарил Пахмутову и ее коллег за «легендарную страну»

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова, удостоенная ордена Святого апостола Андрея Первозванного, на церемонии награждения заявила президенту Владимиру Путину, что он руководит «легендарной страной». Тот в ответ поблагодарил ее и других деятелей культуры.

«Я хочу сказать вам, что вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. Поэтому не допустим, чтобы было хуже, все должно быть хорошо. Талантливые люди, великолепная страна, и вы это знаете и любите. Хочу пожелать вам мужества, энергии», – передает слова Пахмутовой ТАСС.

Путин в ответ обратился ко всем награжденным, среди которых, кроме Пахмутовой, были дирижер и скрипач, народный артист СССР Владимир Спиваков, президент Московского Художественного академического театра им. Горького Татьяна Доронина и народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.

«Пахмутова сказала, что я возглавляю великую, легендарную страну. Спасибо вам всем за нашу страну!» – сказал Путин, видео с выступления которого опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин - награжденным государственными наградами: Александра Пахмутова сказала, что я руковожу легендарной страной. Спасибо вам большое за нашу страну! pic.twitter.com/bEpGH8YFjv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 21, 2019

На приеме в Кремле в честь Пахмутовой оркестр сыграл отрывок из одного из ее произведений – музыку к песне «Надежда».

Александра Пахмутова получила высшую награду России - орден Андрея Первозванного.

Но как плохо оркестр сыграл «Надежду»! pic.twitter.com/VahntWdQdn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 21, 2019

О том, что Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного, стало известно 10 ноября. Торжественная церемония проходит в четверг.