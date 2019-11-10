Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем. Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов.

Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

«Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет песня, «которая проникает в самую душу». «Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная», – сказал Путин.

По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное. «А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения», – сказал Путин.

Он также отметил и общественную деятельность композитора. «Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны – Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», – сообщил президент.

Кроме того, президент поздравил и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову, напомнив, что скоро и у него будет день рождения.

Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду. «Андрей Первозванный – великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья», – сказала она.

Народная артистка СССР Александра Пахмутова дает в воскресенье концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея. В субботу Пахмутовой исполнилось 90 лет.