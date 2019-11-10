Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Греция нанесла очередной удар по русскому православию

Раскол православия в Киеве с подачи «греческих» церквей только усиливается Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Основанная, как считается, самим апостолом Марком Александрийская церковь объявила о признании ПЦУ – структуры украинских раскольников. Хотя находится эта двухтысячелетняя церковь в Египте, ее верхушку составляют греки. Решение признать раскольников «братьями» Александрия приняла сразу после Афин. Точнее, после визита туда госсекретаря США.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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          • Не изменило

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              Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

              10 ноября 2019, 17:48

              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем. Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов.

              Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России – орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

              «Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», – приводит его слова ТАСС.

              Он отметил, что Пахмутова пишет музыку разного плана, в том числе для симфонических оркестров, для балета, но наибольшую известность имеет песня, «которая проникает в самую душу». «Почему это так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, это вы. Но она народная», – сказал Путин.

              По его словам, композитор умеет проникнуть в самую душу и находит самое главное. «А что самое главное? Это любовь. Любовь к Отечеству, любовь к близкому человеку, семье, детям, любовь к профессии, делу, которому мы служим. Поэтому это так трогает людей. Музыка завораживает безупречным рисунком, глубиной исполнения», – сказал Путин.

              Он также отметил и общественную деятельность композитора. «Хочу вас проинформировать, что мной подписан указ о награждении вас самым высоким орденом нашей страны – Андрея Первозванного. Для меня удовольствие и честь вручить его вам, как и положено, на торжественной церемонии в Московском Кремле», – сообщил президент.

              Кроме того, президент поздравил и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой Николаю Добронравову, напомнив, что скоро и у него будет день рождения.

              Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду. «Андрей Первозванный – великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья», – сказала она.

              Народная артистка СССР Александра Пахмутова дает в воскресенье концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея. В субботу Пахмутовой исполнилось 90 лет.


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