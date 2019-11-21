Школьников в Омске накормили синим омлетом

В одной из школ Омска на обед подали синий омлет. Фото необычного блюда опубликовали в соцсетях.

«Вот чем кормят в школе №15», – говорится в подписи к фото в группе «Омск Live» «Вконтакте».

Некоторые комментаторы пришли в ужас от такой еды, заявив, что такое ни в коем случае нельзя есть. Другие же пошутили, что синий омлет их не удивил.

В администрации города заявили, что блюдо приобрело странный цвет из-за использования не предназначенного для омлета противня.

«В результате произошла реакция окисления металла и молочных продуктов», – передает со ссылкой на сообщение администрации. Уточняется, что омлет уже сняли с реализации, хотя необычный оттенок, как сообщают, не отразился на его качестве и вкусе.

Ранее в школе под Липецком детям подали рисовую кашу с червями.