Нефть подешевела в рамках коррекции и на фоне усиления торговых рисков

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром коррекционно снижаются после роста на 3% в среду. Поддерживает снижение котировок усиление рисков вокруг торговли США и КНР из-за ситуации вокруг Гонконга.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,32% – до 62,2 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,25% – до 56,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Днем ранее нефтяные цены поддержала позитивная статистика по запасам в США. Согласно данным минэнерго страны, за неделю по 15 ноября коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1,4 млн баррелей, хотя инвесторы ожидали роста на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти при этом не изменилась, оставшись на отметке в 12,8 млн баррелей в день.