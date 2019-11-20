Москва отреагировала на ракетно-бомбовые удары Израиля по Сирии

Москва выражает серьезную обеспокоенность и неприятие в связи с ростом интенсивности ракетно-бомбовых ударов Израиля по территории Сирии, заявили в МИД России.

«Такое развитие событий вызывает в Москве самую серьезную обеспокоенность и неприятие. Считаем безусловно важным соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и других государств региона. Пока же действия Израиля добавляют напряженность и усиливают конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии, противоречат усилиям по нормализации обстановки и достижению стабильности в Сирии и политическому урегулированию в этой стране», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство указывает, что в последний период резко возросла интенсивность ракетно-бомбовых ударов Израиля по сирийской территории – 12 ноября был нанесен удар по дому командира палестинской группировки «Исламский джихад» Акрама аль-Аджури в центре Дамаска, где расположены иностранные дипломатические представительства. Погибли в том числе мирные сирийские граждане, близкие аль-Аджури, но не он сам.

18 ноября, указывает МИД, были атакованы цели в районе Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Израильские самолеты для нанесения удара нарушили воздушное пространство Ирака и Иордании. 19 ноября удар был нанесен по району аэропорта Дамаска и по объектам в 18 км к югу от сирийской столицы.

А в ночь на 20 ноября самолеты израильских ВВС обстреляли пригороды Дамаска, погибли и были ранены более 10 сирийских военнослужащих и гражданских лиц.

Утверждалось, что израильские самолеты поразили десятки расположенных в САР позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции и сирийской армии. Взрывы прогремели в том числе в Дамаске. Сообщалось, что сирийские средства ПВО отразили атаку на столицу.

Жертвами авиаударов стали по меньшей мере 11 человек.

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