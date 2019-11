В центре Галактики обнаружено скопление взорвавшихся звезд

Австралийские астрофизики построили новое радиочастотное изображение нашей Галактики и обнаружили в ее центре остатки 27 массивных звезд, взорвавшихся тысячи лет назад, сообщили СМИ.

Как сообщает журнал Publications of the Astronomical Society of Australia, астрофизики, работающие на низкочастотном радиотелескопе Murchison Widefield Array в Западной Австралии провели детальную съемку центральной части нашей Галактики. После обработки данных в суперкомпьютерном центре Pawsey в Перте получили детальное изображение, на котором видны объекты, ранее недоступные для наблюдения.

«Это новое изображение фиксирует низкочастотное радиоизлучение нашей галактики в мельчайших деталях», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования Наташи Херли-Уокер.

Съемка выполнялась в диапазоне частот от 72 до 231 МГц и имеет разрешение две угловые минуты. Проанализировав полученные изображения, ученые обнаружили в центре Млечного Пути остатки 27 массивных звезд, которые вспыхнули как сверхновые в конце их жизни. Эти звезды были в восемь или более раз массивнее Солнца, с момента их разрушения прошли тысячи лет.

«Это действительно захватывающе! Раньше было трудно найти остатки сверхновых на этом этапе жизни Галактики. Мы как будто заглянули в прошлое Млечного Пути», – рассказала руководитель исследования.

Ученые рассчитывают, что много аналогичных открытий будет сделано после того, как в 2021 году завершится строительство гигантского радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA).

«Низкочастотная часть SKA, которая будет построена на месте MWA, будет в тысячи раз более чувствительной и иметь гораздо лучшее разрешение. Это поможет найти тысячи остатков сверхновых, которые сформировались за последние 100 тысяч лет, даже на другой стороне Млечного Пути», – заявила Херли-Уокер.

Напомним, 8 ноября телескоп NASA Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), установленный на Международной космической станции, внезапно зафиксировал очень мощный сигнал из космоса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД