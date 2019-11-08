Телескоп на МКС зафиксировал внезапный и очень мощный сигнал из космоса

Телескоп NASA Neutron star Interior Composition Explorer (NICER), установленный на Международной космической станции, внезапно зафиксировал очень мощный сигнал из космоса. Ученые полагают, что он произошел в результате выброса энергии после термоядерного взрыва, произошедшего на поверхности пульсара.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters.

Сигнал был зафиксирован еще 19 августа 2019 года, подчеркивается, что такой всплеск рентгеновского излучения стал самым ярким и мощным за всю историю наблюдений телескопа NICER. По данным исследователей, источником сигнала стал объект под названием SAX J1808.4-3658, сообщает «Российская газета».

«Этот взрыв был выдающимся. Мы увидели двухступенчатое изменение яркости, которое, как мы думаем, было вызвано выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара, а также другие особенности, которые помогут нам расшифровать физику этих мощных событий», – рассказал ведущий автор исследования, астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда Питер Булт.

В ходе исследования ученые обнаружили ряд различных явлений, ранее не наблюдаемых вместе при одном взрыве. Кроме того, ученые были удивлены тем, что затухающий огненный шар неожиданно на короткое время стал ярче. Объяснение этому явлению пока не найдено.

Астрономы определили это событие как рентгеновский взрыв типа I. Всего за 20 секунд было высвобождено столько энергии, сколько Солнце производит за 10 дней.

Ранее ученые обнаружили следы мощнейшего взрыва, который произошел в центре Млечного Пути около 3,5 млн лет назад.