В пятиэтажке под Челябинском произошел взрыв газа

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Карабаше Челябинской области пострадали три человека, сообщили в экстренных службах.

По словам источника в экстренных службах, «в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения», передает ТАСС.

«Травмы получили три человека, в том числе девятилетний мальчик», – сообщили в экстренных службах, уточнив, что ребенок получил небольшие ожоги.

Там также сообщили, что строительные конструкции здания не повреждены, разрушений нет, однако в целях безопасности из дома были эвакуированы около 20 человек. «Все помещения были проверены, никакой угрозы жильцам нет, поэтому все они вернулись в свои квартиры», – добавили в экстренных службах.

Напомним, в прошлую субботу взрыв газа произошел в одном из кафе Улан-Удэ. В результате взрыва и последующего пожара пострадали 12 человек.