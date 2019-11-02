Медведев призвал увеличить долю расчетов в нацвалютах в рамках ШОС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что считает необходимым проработать инициативу Казахстана по наращиванию взаимных расчетов в национальных валютах на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

С таким предложением Медведев выступил на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС, передает ТАСС.

В ходе выступления он обратил внимание на «предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамках ШОС».

«Это хорошая инициатива, ее нужно проработать», – сказал российский премьер.

Между тем премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев призвал активизировать процесс создания банка ШОС. Он тоже подчеркнул важность обеспечения расчетов в национальных валютах для снижения рисков при мировых финансовых кризисах.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан.

В работе объединения также принимают участие четыре страны – наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Напомним, Россия уже договорилась с Китаем рассчитываться в рублях и юанях, а с Турцией – расширить прием карт «Мир».

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