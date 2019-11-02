Госдолг США поставил новый рекорд

Государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов, следует из данных Министерства финансов США.

По данным Минфина США, на вечер 31 октября Соединенные Штаты были должны кредиторам 23 трлн долларов, передает ТАСС.

Напомним, к концу августа вложения России в госдолг США составляли 9,3 млрд долларов. Россия избавилась от большей части облигаций США в 2018 году.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему доллар выдерживает гигантские долги США.

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