Россия увеличила вложения в гособлигации США

В августе российские вложения в государственные ценные бумаги США выросли до 9,3 млрд долларов, сообщил минфин США.

Более 6,2 млрд долларов вложены в долгосрочные бумаги, более 3 млрд – в краткосрочные, передает РИА «Новости».

В июле российские вложения в госдолг США были сокращены до 8,5 млрд долларов.

Таким образом, Россия увеличила вложения на 800 млн долларов.

Это первое с февраля увеличение российских вложений в американские государственные бумаги, передает ТАСС.

Напомним, Россия избавилась от большей части облигаций США в 2018 году. Россия уже не входит в число 30 крупнейших держателей долга США.

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